اتحاد كرة القدم اليمني يتخذ عدد من القرارات شملت اعفاء مدرب منتخب الناشئين

الثلاثاء 19 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اتخذ الاتحاد اليمني لكرة القدم مجموعة من القرارات شملت اعفاء مدرب منتخب الناشئين قيس سعيد من مهامه واقرار تشكيل لجنة طوارئ.

وترأس أحمد صالح العيسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد اليمني لكرة القدم الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة بحضور كافة الأعضاء لمناقشة سير عمل الاتحاد في الفترة الماضية وتقييم الأداء خلال تلك الفترة والاطلاع على مشروع خطة العمل للفترة القادمة ، وكذلك مناقشة التقارير الإدارية والمالية والفنية.

وشهد الاجتماع الذي استمر لمدة 9 ساعات عبر الانرنت، مكاشفة واضحة تم التطرق خلاله إلى كافة السلبيات بهدف تجاوزها وكذلك تعزيز الإيجابيات وضرورة العمل باحترافية .

وأشاد رئيس الاتحاد في بداية الاجتماع على تماسك وتكاتف مجلس الإدارة الذي يعتبر صمام امان لنجاح الاتحاد.

واكد على أهمية احداث تعديلات جوهرية في منظومة العمل والسعي لتطوير عمل الاتحاد في الفترة القادمة وتفعيل دور أعضاء مجلس الإدارة واللجان العاملة للعمل بشكل احترافي.

عقب ذلك تم مناقشة جدول الاعمال وسماع مختلف الآراء والمقترحات والرؤى والبرامج المطروحة من الجميع والتي تخدم عملية التطوير في الفترة القادمة وفق منهجية عمل مستندة على الإمكانات والخبرات والاحترافية وتم اتخاذ القرارات التالية :-

اولاً: اللجنة المالية

ناقش المجتمعون الجانب المالي للاتحاد وتم فيه قبول استقالة الأخ/ طلال بن حيدرة من منصبه كمسؤول مالي للاتحاد ، وتعيين الأخ/ محمد احمد حيدان بدلاً عنه ، كما تقرر تشكيل لجنة استلام وتسليم برئاسة الأخ/ عبدالفتاح لطف ، وعضوية كل من د.حسن عبدربه وعبدالوهاب الزرقة ، على ان تنتهي اللجنة من اعمالها خلال أسبوع من إصدار قرار تشكيل اللجنة .

ثانياً: الأمانة العامة

ناقش المجتمعون المواضيع الخاصة بعمل الأمانة العامة واكد الجميع على ضرورة تطوير العمل وتفعيله بما يتناسب مع ضمان سير العمل وتم الاتفاق على ادخال عناصر شابة لمساعدة الأمين العام وتهيئتها لقيادة الاتحاد في المرحلة القادمة .

حيث اقر مجلس الإدارة تعيين الأخ/ محمد عبدالواحد الخميسي أميناً عاماً مساعداً ، وتم الاتفاق على ان يقوم الأمين العام ومساعده بمراجعة شاملة لكافة لوائح وعمل اللجان وتقديم مقترح بها لتطويرها.

ثالثاً: المنتخب الأول

تم الاطلاع على التقارير المقدمة واقر مجلس الإدارة اقالة المدرب/ عادل عمروش عطفاً على النتائج السلبية للمنتخب الوطني الأول في التصفيات الآسيوية وتغيبه عن العمل بعد البطولة وعدم عودته للعمل داخل اليمن حسب العقد الموقع معه.

كما تم الاتفاق على إعادة تشكيل لجنة المنتخبات ودمجها مع لجنة الناشئين والشباب ، وتعيين الأخ/ عبدالوهاب الزرقة رئيساً للجنة .

رابعاً : منتخب الناشئين

ناقش المجلس خطة العمل واكد المجلس على تقديره للنجاحات التي تحققت في منتخب الناشئين خلال الفترة الماضية وحصوله على بطولة غرب آسيا والتعثر الذي حصل في البطولة الأخيرة، وطالب المجلس بسرعة استمرار اعداد منتخب الناشئين بالشكل المطلوب للاستحقاقات القادمة الهامة ، وتم اعفاء المدرب قيس من مهامه وإقالة الجهازين الفني والإداري للمنتخب.

خامساً: منتخب الشباب

وفيما يخص منتخب الشباب ناقش المجلس برنامج منتخب الشباب وإعداده للتصفيات الآسيوية القادمة ومشاركته الحالية في كأس العرب ، وكُلفت الأمانة العامة بتقديم الدعم الكامل للمنتخب.

سادساً : لجنة الطوارئ

اقر مجلس الإتحاد تشكيل لجنة الطوارئ بهدف تفعيل عمل الاتحاد ما بين دورتي المجلس وذلك برئاسة الشيخ/ احمد صالح العيسي ، وحسام السنباني نائبا ، وعضوية كل من المسؤول المالي محمد حيدان وك/ جيباب باشافعي ومصطفى السهلي والأمانة العامة ، وفي حالة غياب الرئيس عن الاجتماع تطبق المادة 40 من النظام الأساسي .

واتفق على ان تقوم اللجنة بتقديم برنامج شامل للفترة القادمة بما فيه حاجة المنتخبات من معدات وملابس رياضية لما تبقى من العام الجاري والعام القادم ، وكلفت الأمانة العامة بالعمل على تنفيذ كل المتطلبات بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

سابعاً: لجان الاتحاد

كُلف الأخ رئيس الاتحاد بتشكيل لجان الاتحاد وتطعيمها بعدد من العناصر الشابة حتى يتم تفعيها بصورة ممتازة بناء على مقترح الأعضاء .

ثامناً: اللجنة الفنية ولجنة المنتخبات

اتفق مجلس الإدارة على دمج اللجان في لجنة واحدة كما قرر الاتحاد الاستعانة بالاتحاد الآسيوي لتعيين خبير فني محترف تكون مهمته تطوير العمل الفني في الاتحاد في مختلف الجوانب بما في ذلك التدريب والتأهيل ، وكلف الأمين العام بتفعيل هذا الجانب وإيجاد عدد من الدورات المتطورة للمدربين العاملين بهدف تطوير إمكانياتهم وقدراتهم بما يتماشى من التطورات الحاصلة وذلك بالتنسيق مع الاتحادين الدولي والآسيوي وتفعيل اتفاقية التعاون القائمة بين اتحادنا وبعض الاتحادات العربية من خلال ارسال بعض المدربين من الأجهزة الفنية للتدريب والدراسة في تلك البلدان .

وفي نهاية الاجتماع أكد رئيس الاتحاد الشيخ/أحمد صالح العيسي على ضرورة تطوير العمل في المرحلة القادمة وإشراك أعضاء مجلس الإدارة في إصدار القرارات وذلك خلال الاجتماعات المتواصلة وعبر التواصل الدائم بين اعضاء مجلس الإدارة.

كما تم تكليف النائب الأول للرئيس والأمين العام بمتابعة وزارة الشباب والرياضة ووزارة المالية لتوريد المبالغ الخاصة بدعم الاتحاد حيث لم يستلم الاتحاد الدعم المخصص للعام الجاري 2022 ، وبعض المبالغ للعام السابق 2021.