قوات موالية للانتقالي تزعزع أمن محافظة شبوة.. مصادرنا تكشف ماحدث في عاصمة المحافظة ومصير قائد القوات الخاصة بعد محاولة اغتياله

الثلاثاء 19 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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نجا قائد القوات الخاصة بمحافظة شبوة العميد عبدربه لعكب من محاولة اغتيال اليوم الثلاثاء، وسط مدينة عتق عاصمة المحافظة.

وقال مصدر امني لمأرب برس ان العميد لكعب تعرض لكمين نصبته قوات ما يسمى دفاع شبوة وسط مدينة عتق ما ادى الى سقوط جرحى من مرافقيه .

وامس الاثنين اندلعت اشتباكات بين قوات النجدة وقوات دفاع شبوة، بعد نصب نقطة مستحدثة لقوات دفاع شبوة بالقرب من نقطة رسمية للنجدة.

والجمعة الماضية شهدت مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة اشتباكات بين أفراد من قوات دفاع شبوة ونقطة تابعة لقوات الأمن الخاصة،ما اسفر عن إصابة أحد عناصر دفاع شبوة.

وحدثت الاشتباكات بعد تجاوز طقم يتبع قوات دفاع شبوة لإحدى النقاط الأمنية التابعة لقوات الأمن الخاصة.

وقوات دفاع شبوة هو المسمى الجديد لما كان يعرف بقوات النخبة الشبوانية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن، وتتلقى الدعم من دولة الإمارات.