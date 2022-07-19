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روسيا تتوقع تصدير 37 مليون طن من الحبوب هذا العام و50 مليونا العام المقبل

الثلاثاء 19 يوليو-تموز 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تتوقع تصدير 37 مليون طن من الحبوب للموسم الحالي، و50 مليون طن العام المقبل، وعشرات ملايين الأطنان من الأسمدة.

وقال نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين إن "روسيا تتوقع تصدير 37 مليون طن من الحبوب هذا الموسم الزراعي وحوالي 50 مليون طن في العام المقبل".

وأضاف أن موسكو تتوقع تصدير عشرات ملايين الأطنان من الأسمدة

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