الإمارات وفرنسا توقعان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حرق واقتحامات لمراكز الدولة…. أنفجار الأوضاع في عدة ولايات في السودان اشتعال حرب الاعلام من جديد في العراق والصدر يطالب المالكي بتسليم نفسه للقضاء بعد تسريبات صوتية فاضحة روسيا تتوقع تصدير 37 مليون طن من الحبوب هذا العام و50 مليونا العام المقبل قطر تقدم نصيحة للأوروبيين بشأن الهيمنة الأمريكية والحوار مع الصين استطلاع عن شعبية بايدن في الولايات المتحدة.. النتيجة مفاجأة الأمم المتحدة تحذّر.. نصف البشرية في خطر وأمامنا خياران اثنان مفاجأة صادمة حول صحّة الرئيس الأمريكي الحكومة تعلن حالة التأهب تحسبا للتقلبات الجوية خلال الساعات القادمة اعتقال 2 من قيادات تنظيم داعش في اليمن
اعتبر رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم أن مستقبل أوروبا مرهون بقدرتها على الخروج من دائرة الهيمنة الأمريكية وإطلاق حوار مع بكين قد يكون أيضا مفتاحا لاحتواء الأزمة الأوكرانية.
وكتب بن جاسم عبر "تويتر" مساء الاثنين: "تمر أوروبا الآن، وعلى رأسها ألمانيا، بوضع صعب بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية وعجز دول القارة الأوروبية عن الخروج من دائرة الفلك الأمريكي المهيمن على تلك الدول نتيجة ضعف قدراتها العسكرية وهشاشة اقتصادها ومواقفها السياسية".
واعتبر أن أوروبا بقيادة ألمانيا وفرنسا، قد تجد أنه "لا بد لها من حديث ما مع الصين قبل اندلاع أزمة ثانية ومواجهة اقتصادية أو عسكرية بين واشنطن وبكين حول تايوان"، مستدركا أنه شخصيا يشك في أن الولايات المتحدة ستدخل في حرب واسعة النطاق مع الصين.
وختم بن جاسم بالإشارة إلى أنه "في جميع الأحوال فإن الخاسر الأول هو أوروبا إلا إذا استبقت الأزمة المحتملة بحوار مع الصين"، مضيفا أن هذا "قد يكون مدخلا كذلك لحلحلة الوضع المتأزم والجامد في أوكرانيا الآن