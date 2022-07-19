قطر تقدم نصيحة للأوروبيين بشأن الهيمنة الأمريكية والحوار مع الصين

الثلاثاء 19 يوليو-تموز 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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اعتبر رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم أن مستقبل أوروبا مرهون بقدرتها على الخروج من دائرة الهيمنة الأمريكية وإطلاق حوار مع بكين قد يكون أيضا مفتاحا لاحتواء الأزمة الأوكرانية.

وكتب بن جاسم عبر "تويتر" مساء الاثنين: "تمر أوروبا الآن، وعلى رأسها ألمانيا، بوضع صعب بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية وعجز دول القارة الأوروبية عن الخروج من دائرة الفلك الأمريكي المهيمن على تلك الدول نتيجة ضعف قدراتها العسكرية وهشاشة اقتصادها ومواقفها السياسية".

واعتبر أن أوروبا بقيادة ألمانيا وفرنسا، قد تجد أنه "لا بد لها من حديث ما مع الصين قبل اندلاع أزمة ثانية ومواجهة اقتصادية أو عسكرية بين واشنطن وبكين حول تايوان"، مستدركا أنه شخصيا يشك في أن الولايات المتحدة ستدخل في حرب واسعة النطاق مع الصين.

وختم بن جاسم بالإشارة إلى أنه "في جميع الأحوال فإن الخاسر الأول هو أوروبا إلا إذا استبقت الأزمة المحتملة بحوار مع الصين"، مضيفا أن هذا "قد يكون مدخلا كذلك لحلحلة الوضع المتأزم والجامد في أوكرانيا الآن