الحكومة تعلن حالة التأهب تحسبا للتقلبات الجوية خلال الساعات القادمة

الثلاثاء 19 يوليو-تموز 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اعلنت الحكومة اليمنية رفع حالة التأهب تحسبا لتأثيرات الحالة المدارية في المحيط الهندي وبحر العرب، وسط توقعات بهطول أمطار متفاوتة الغزارة على المحافظات الشرقية خلال 24 ساعة المقبلة.

وقالت وكالة الانباء الحكومية ان وزير الداخلية اليمني اللواء الركن ابراهيم حيدان وجه قيادة مصلحة الدفاع المدني برفع الجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية وسرعة الاستجابة للطوارئ لحماية المواطنين ونشر التوعية بمخاطر السير في الأودية ومجاري السيول.

وتوقع المركز الوطني للارصاد ان تشهد الساعات المقبلة هطول أمطار متفاوتة الغزارة على المناطق الشرقية والوسطى في محافظتي المهرة وحضرموت، اضافة الى أمطار متفاوتة الشدة على اجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (شبوة، أبين،البيضاء، مأرب والجوف) وعلى مناطق متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

كما توقع المركز رياحا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الصحاري والهضاب الداخلية، ورياحا شديدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.