اعتقال 2 من قيادات تنظيم داعش في اليمن ستكون الأطول في الصراع.. تحركات أممية لتمديد الهدنة لهذه المدة من الجبهات الشرقية في تعز.. الفريق المقدشي يشحذ همم المقاتلين المرابطين ويوجه بالحشد لاستكمال تحرير المحافظة من المليشيات الحوثية الأرصاد اليمنية تتوقع هطول أمطار غزيرة على محافظتين قراران سياديان لم تفرط بهما السعودية رغم محاولة جو بايدن تحقيق اختراق ما خلال جولته الأخيرة روسيا تستعين بالإسلام لجذب المستثمرين.. كيف ذلك؟ بيان هام لحزب الإصلاح في صنعاء يوضح أبعاد وحقيقة ما يسمى بـ «يوم الولاية» موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا الغربية والحرائق تلتهم الغابات في عدة دول الحكومة الشرعية تشترط فتح المنافذ في تعز قبل الانتقال الى أي ملفات اخرى حقيقة عيد الغدير في اليمن ومسئول يعلق «علي رضي الله عنه مات ولن يبعثه الله من قبره ليجلس على كرسي دار الرئاسة!»
قال مصدران مطلعان إن الأمم المتحدة تضغط على الأطراف المتحاربة في اليمن للاتفاق على تمديد الهدنة لستة أشهر، والتي ستكون الأطول في الصراع المستمر منذ سبع سنوات مع تزايد الضغوط الدولية على الجانبين لإنهاء الحرب.
واكتسبت جهود السلام دفعة بعد أن زار الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية في مطلع الأسبوع، حيث أعلن عن اتفاق مع القيادة السعودية من أجل "تعميق وتمديد" وقف إطلاق النار الذي ينتهي في الثاني من أغسطس آب. وتدور الحرب في اليمن منذ 2015 بين حلفاء بقيادة الرياض وجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.
وقال المصدران حسب وكالة رويترز بإن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج يتعين عليه معالجة شكاوى الجانبين قبل موافقتهما على تجديد إضافي للهدنة القائمة منذ شهرين والتي بدأ سريانها لأول مرة في أبريل نيسان.
وإذا تم الاتفاق، فإن التمديد لمدة ستة أشهر سيكون أكبر خطوة حتى الآن في عملية الأمم المتحدة نحو حل الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وترك الملايين يواجهون المجاعة في أزمة إنسانية حادة.
وقال أحد المصدرين "الاقتراح (التمديد لستة أشهر) مطروح على الطرفين منذ فترة".
وأضاف المصدر أن جروندبرج سيسافر في الأيام المقبلة إلى سلطنة عُمان، حيث يوجد مقر كبير مفاوضي الحوثيين، وإلى مدينة عدن الساحلية في جنوب اليمن، حيث يقع مقر الحكومة المدعومة من السعودية، لإجراء محادثات.
وقالت إسميني بالا، المتحدثة باسم مكتب جروندبرج، إن مبعوث الأمم المتحدة يناقش مع الطرفين تجديد الهدنة الحالية، بما في ذلك إمكانية تمديدها لفترة أطول ولكن "لا يمكنه مناقشة التفاصيل في الوقت الحالي".
وأبلغت بالا رويترز عبر البريد الإلكتروني "السيد جروندبرج سيواصل اتصالاته المكثفة مع الأطراف في الأيام المقبلة.
نأمل أن يتعامل الطرفان مع جهوده بشكل بناء... وألا يفوتوا هذه الفرصة للتوصل إلى نهاية عادلة ومستدامة للصراع في اليمن".