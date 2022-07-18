بيان هام لحزب الإصلاح في صنعاء يوضح أبعاد وحقيقة ما يسمى بـ «يوم الولاية»

الإثنين 18 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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أدانت الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة صنعاء، استخدام مليشيا الانقلاب السلالي الكهنوتي الحوثي، مؤسسات الدولة المختطفة بأيديها، لتنظيم فعاليات احتفالية طائفية تحت مسمى يوم الولاية المختلقة "يوم الخرافة".

واستنكرت الدائرة، في بيان لها، امس الأحد، إلزام مليشيا الحوثي موظفي المؤسسات والمواطنين بحضور فعاليات يوم الخرافة السلالية قسراً، وخصوصا أن هذه الخرافة الكهنوتية ذات بعد سياسي واضح كونها تمثل المنطلق الفكري للجماعة الحوثية السلالية الإرهابية.

وأشار البيان، إلى أن هذا الفكر يحصر الحق في السلطة والحكم في سلالة بعينها كميزة عرقية وحق إلهي دون غيرهم من أبناء الشعب، وهو ما استندت عليه في تبرير عدوانها على اليمن أرضا وإنسانا، ابتداءً بالانقلاب على الدولة والسيطرة على مؤسساتها بالقوة، ثم إعلان الحرب على اليمنيين جميعا وتدمير منجزاتهم الوطنية، ومصادرة حقوقهم الدستورية والقانونية جميعها، وعلى رأسها الجمهورية والديمقراطية والحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والانتخاب والترشيح والحق في الوظيفة العامة.

كما أكد البيان أن خرافة الولاية الحوثية وحصرها للحقوق السياسية في سلالة بعينها تعد من أسوأ صور التمييز العرقي والعنصري، مشيرا إلى أن الخرافة الحوثية تقصي الدستور اليمني وأحكامه، وتعطل جميع القوانين التي أصدرتها الدولة اليمنية منذ قيامها، وتصادم جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت لها اليمن وصادقت عليها وتجعل من عموم الشعب ضحايا لتلك الجرائم التي تخلص منها العالم.

ودعت الدائرة القانونية للإصلاح في أمانة العاصمة، الرئاسة والحكومة ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية، إلى تجريم تلك الممارسات والدعوات والداعين لها، وحثت على تحريك الدعاوي القضائية ضد من يقترفها، وتحصين أبناء الشعب اليمني وخصوصاً الأطفال والشباب، فكرياً وعلمياً ودينياً منها ومن مخاطرها على حاضر اليمن ومستقبله.

ودعت الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية وقادة وصناع الرأي في الداخل والخارج، إلى إدانتها والتصدي لها بكافة الصور الممكنة والمتاحة.

وطالبت الدائرة القانونية للإصلاح في أمانة العاصمة، الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، بإدانة تلك الممارسات والدعوات والتأكيد على حماية حقوق اليمنيين المشروعة وعدم المساس بها بأي شكل.

مأرب برس ينشر نص البيان:

تدين الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة، قيام مليشيا الانقلاب السلالي الكهنوتي الحوثي، باستخدام مؤسسات الدولة المختطفة بأيديها، لتنظيم فعاليات احتفالية طائفية تحت مسمى يوم الولاية أو الغدير "يوم الخرافة" المختلقة، والزام موظفيها والمواطنين بحضورها قسراً، وخصوصا أن هذه الخرافة الكهنوتية ذات بعد سياسي واضح كونها تمثل المنطلق الفكري للجماعة الحوثية السلالية الإرهابية الذي يحصر الحق في السلطة والحكم في سلالة بعينها كميزة عرقية وحق إلهي دون غيرهم من أبناء الشعب، وتستند إلى ذلك في تبرير عدوانها على اليمن أرضا وإنسانا، ابتداءً بالانقلاب على الدولة والسيطرة على مؤسساتها بالقوة، ثم إعلان الحرب على اليمنيين جميعا وتدمير منجزاتهم الوطنية، ومصادرة حقوقهم الدستورية والقانونية جميعها ، وعلى رأسها الجمهورية والديمقراطية والحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والانتخاب والترشيح والحق في الوظيفة العامة.

إن خرافة الولاية الحوثية وحصرها للحقوق السياسية في سلالة بعينها تعد من أسوأ صور التمييز العرقي والعنصري ، تقصي الدستور اليمني وأحكامه، وتعطل جميع القوانين التي أصدرتها الدولة اليمنية منذ قيامها، وتصادم جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت لها اليمن وصادقت عليها وأصبحت ملزمة بأحكامها مثل "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على التمييز العنصري" وتجعل من عموم الشعب ضحايا لتلك الجرائم التي تخلص منها العالم.

وختاما:

تدعو الدائرة القانونية في التجمع اليمني للإصلاح-بأمانة العاصمة، الرئاسة والحكومة ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية إلى تجريم تلك الممارسات والدعوات والداعين لها، وتحريك الدعاوي القضائية ضد من يقترفها، وتحصين أبناء الشعب اليمني – وخصوصاً الأطفال والشباب – فكرياً وعلمياً ودينياً منها ومن مخاطرها على حاضر اليمن ومستقبله.

وتدعو الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية وقادة وصناع الرأي في الداخل والخارج إلى إدانتها والتصدي لها بكافة الصور الممكنة و المتاحة.

وتطالب الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن بإدانة تلك الممارسات والدعوات والتأكيد على حماية حقوق اليمنيين المشروعة وعدم المساس بها بأي شكل.

الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة

17 يوليو 2022