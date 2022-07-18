الحكومة الشرعية تشترط فتح المنافذ في تعز قبل الانتقال الى أي ملفات اخرى

الإثنين 18 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 252

اشترطت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، فتح المنافذ في محافظة تعز قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى.

وأكد وزير الخارجية أحمد بن مبارك الأحد، وقوف مجلس القيادة الرئاسي مع جهود تحقيق السلام المتعثر في اليمن منذ سنوات.

وقال "بن مبارك" خلال لقائه المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندر كينج إن حكومته مستعدة للتعامل مع كل الجهود لتخفيف التبعات الإنسانية عن المواطنين في كل مناطق اليمن دون مساومة قضية إنسانية بأخرى، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

وأكد أن استمرار حصار الحوثيين لتعز هي من كبرى القضايا الإنسانية التي يجب التعامل معها وحلها قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى، مشيرا إلى أن التعامل السلبي للحوثيين مع هذه القضية يؤكد عدم جاهزيهم للسلام.

بدوره، جدد "ليندر كينج" التزام بلاده لمساعدة اليمن على الخروج من أزمته واحلال السلام والوقوف إلى جانب وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.