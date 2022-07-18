كورونا يعاود الظهور في اليمن ووزارة الصحة تنبه المواطنين وتدعوهم للقيام بثلاثة اجراءات احترازية

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نبهت وزارة الصحة العامة والسكان المواطنين إلى الأخذ بالاجراءات المعتادة لمجابهة فيروس كورونا بعد تسجيل ازدياد ملحوظ في إعداد المصابين.
واوضح وكيل الوزارة الدكتور علي الوليدي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الوزارة رصدت حالات الاصابة بالفيروس مما يحتم على الجميع الأخذ بالاجراءات الوقائية المتبعة وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين لتجنب الإصابة بالفيروس.
كما دعا الوليدي جميع المواطنين إلى التوجه للمرافق الصحية لاخذ اللقاح الخاص بالفيروس باعتباره الاكثر تحصينا من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا..مؤكدا أن اللقاحات متوفرة ومجانية وذات مأمونية عالية.