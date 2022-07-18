لأول مرة في تاريخها… روسيا إدخال نظام الصيرفة الإسلامية في بعض جمهورياتها

الإثنين 18 يوليو-تموز 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن مسؤول روسي عن مشروع تجريبي لإدخال نظام الصيرفة الإسلامية في جمهوريات داغستان والشيشان وتتارستان وبشكيريا الروسية، وأكد أن هذه المبادرة تحظى بالاهتمام بعض الدول في الشرق الأوسط وآسيا.

المسؤول الروسي قال إنه إذا نجحت التجربة بعد عامين من اختبارها، فيمكن إطلاق المشروع في جميع أنحاء روسيا.

و أعلن المسؤول الروسي عن مشروع تجريبي لإدخال نظام الصيرفة الإسلامية في جمهوريات داغستان والشيشان وتتارستان وبشكيريا الروسية، في خطوة أولى يمكن أن تتوسع لاحقا في جميع أنحاء روسيا.

جاء ذلك بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم عن أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما للأسواق المالية، الأحد.

وقال أكساسكوف: "منذ فترة طويلة، تلقينا العديد من الطلبات ذات الصلة من ناشطين من بشكيريا وتتارستان، وكذلك من الشيشان وجمهوريات شمال القوقاز الأخرى".

وتابع أن هذه المبادرات تحظى بالاهتمام بسبب "حقيقة أن بعض الدول في الشرق الأوسط وآسيا أبدت اهتمامها بالاستثمار في هذه المناطق الروسية، ولكن لم تقدم على هذا الاستثمار لأسباب دينية".

وفي وقت سابق، قال أكساكوف، لقناة روسيا اليوم إنه إذا نجحت التجربة بعد عامين من اختبارها، فيمكن إطلاق المشروع في جميع أنحاء روسيا. وأضاف أن المبادرة ستجذب رواد الأعمال من الشرق الأوسط للاستثمار في الاقتصاد الروسي