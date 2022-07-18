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تعرف على قائمة الدول الأوروبية التي جمدت الأصول الروسية لديها

الإثنين 18 يوليو-تموز 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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أكد مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز، أن دول الاتحاد جمدت أصولا روسية بقيمة 13.9 مليار يورو، تتركز معظمها في ست دول.

وأضاف أن ألمانيا وفرنسا وإيرلندا والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ جمدت أصولا روسية بقيمة 12.7 مليار يورو، وقال: "هناك ستة أعضاء في الاتحاد الأوروبي يقومون بعملهم.

يزودوننا بالكثير من المعلومات، والبعض الآخر يقدم معلومات عن كميات صغيرة جدا".

وأضاف أنه يسعى إلى قواعد جديدة من شأنها تسهيل تجميد الأصول، ومصادرتها.

وتابع: "طلبت من الاتحاد الأوروبي التفكير في تحديث القواعد الحالية بحيث يعتبر انتهاك العقوبات جريمة جنائية"، وأعرب عن أمله في أن يتم إعداد القواعد القانونية الجديدة لذلك حتى أكتوبر

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