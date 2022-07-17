الرئيس العليمي يعلق على مخرجات قمم جدة

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دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الأحد، القوى السياسية المناهضة لجماعة الحوثيين لاستغلال الزخم الدولي والعربي الموحد بشأن اليمن لهزيمة الجماعة.
وأشاد الرئيس العليمي في سلسلة تغريدات له على تويتر بنجاح لقمم جدة التاريخية، وأهتمام الملوك والرؤساء والأمراء، بالقضية اليمنية الذي يعكس وحدة الموقف العربي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة لبلادنا ودول المنطقة، فضلا عن تأمين خطوط الملاحة الدولية.
وأضاف أن هذا الأهتمام بقضية اليمن العادلة اختبارا حقيقيا للمكونات السياسية اليمنية من أجل التقاط اللحظة والالتفاف حول هدف استعادة الدولة، وتعزيز "الجبهة الداخلية كأولوية قصوى في مواجهة المطامع الايرانية المدمرة"، حد قوله.