أسعار النفط تُسجل خسائر أسبوعية.. وبرنت عند 101 دولار

الأحد 17 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكدت تقارير نفطية أن البيانات الاقتصادية العالمية، خصوصًا المتعلقة بالتضخم وقيود الصين وتزايد قوة الدولار أثرت هبوطيا في الأسعار خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وحسب “الاقتصادية”، أوضح تقرير “ريج زون” النفطي الدولي أن أسعار النفط الخام أنهت الأسبوع فوق مستوى 100 دولار للبرميل بعد فترة متقلبة أخرى من التداول اتسمت بتصاعد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي، لافتا إلى أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوياته في أربعة عقود، بينما بدأت أسعار البنزين الأمريكية المرتفعة في التأثير على الاستهلاك – بحسب بيانات دولية.

ونقل التقرير عن شركة “جلوبال إكس مانجمنت” الدولية تأكيدها أن النفط ظل متقلبا، ولا سيما في الاتجاه الهبوطي في ختام الأسبوع الماضي، وذلك بسبب المخاوف بشأن حالة الاقتصاد الصيني وبيانات التضخم الحادة من الولايات المتحدة.

وبنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، الجمعة، استقر خام برنت عند 101.16 دولار، مرتفعا بنحو 2.1% أو 2.06 دولار، لكن أسعار النفط تكبدت خسائر أسبوعية بلغت حوالي 5.5%.

وتداولت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 1.25 دولار أو 1.3% إلى 100.35 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 90 سنتًا أو 0.9% إلى 96.68 دولار للبرميل.