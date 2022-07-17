“الكابوس النووي”.. روسيا تنشر أسرع صاروخ بالعالم وتوجهه نحو أوروبا رئيس مفاوضات تعز يكشف تفاصيل حيل مليشيا الحوثي لمواصلة خروقات الهدنة اليمن تشهد ثورة فكرية كبرى لتحطيم خرافة الولاية الحوثية اليمن تشهد ثورة فكرية كبرى لتحطيم خرافة الولاية الحوثية أول محافظة خاضعة لسيطرة المليشيات تشهد انتفاضة شعبية تطالب برحيل الحوثيين ومسلحي الجماعة يستخدمون الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين مواجهات مسلحة بين قوات الانتقالي الجنوبي وألوية العمالقة بعدن تشكيل قوة عسكرية جديدة تقودها السعودية نطاق مهامها يشمل اليمن بايدن يفشل في تحقيق هدفين من زيارته الى السعودية وهكذا بددت المملكة آماله..وبماذا رد عليه بن سلمان بعد ما أثار قضية مقتل خاشقجي؟.. تفاصيل مهمة أبرز ما تحدث به الأمير محمد بن سلمان في قمة جدة وماذا قال عن اليمن؟ قتيل وجرحى في اشتباكات بين العمالقة والانتقالي بالعاصمة عدن
كشف رئيس فريق مفاوضات تعز، عبد الكريم شيبان، أن مليشيا الحوثي تواصل خروقاتها المستمرة للهدنة، مؤكدًا أنها تُصر على حصار مدينة تعز ورفض فتح الطرق الرئيسة.
الحوثي يتحدى الجميع
وأوضح أنه في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي ومن خلال عمل أحادي ومضاد لتحركات المبعوث الأممي، يواصل الحوثي مناوراته حيث يدفع بمليشياته في طرق فرعية لاختراق المواقع العسكرية للجيش الوطني في غربي المحافظة.
ونقلت صحيفة” عكاظ”عن شيبان قولة بأن الحوثي يهدف للتسلل إلى الدفاع الجوي، وجعل المدنيين دروعًا بشرية وأهدافًا عسكرية من خلال فتح خطوط فرعية إلى عمق الجبهات.
استهتار ولامبالاة
وأكد أن الحوثي يتهرب من التزاماته أمام المجتمع الدولي ومقترحات المبعوث الأممي الذي أحاط إلى مجلس الأمن الدولي برفض المليشيات لمقترحاته، وأن طرق تعز مغلقة منذ 7 سنوات، متهمًا عبدالملك الحوثي بالتعامل مع الملفات الإنسانية باستهتار، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ مواقف قوية تجاه المليشيا الحوثية ومماطلاتها للاتفاقيات وفرض عقوبات صارمة إزاء استهتاره بالمواثيق الدولية والإنسانية.
اختطاف 1714 امرأة يمنية
في الوقت نفسه، كشفت مصادر حقوقية، عن اختطاف مليشيا الحوثي أكثر من 1714 امرأة يمنية خلال الفترة من 2014م وحتى 2022م.
وأوضحت خلال ندوة نظمتها الرابطة الإنسانية للحقوق، على هامش انعقاد الدورة الـ50 لمجلس حقوق الإنسان، في جنيف، أن عدد المختطفات في سجون المليشيات الحوثية 1714 امرأة، بينهن 504 معتقلات في السجن المركزي في صنعاء ونحو 291 إخفاء قسريًا في عدد من السجون السرية.
قتل 1600 معلم
فيما أعلنت نقابة المعلمين اليمنيين عن مقتل نحو 1600 معلم في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية خلال السبعة الأعوام الماضية.
وحسب وسائل إعلام يمنية، فقد أشارت النقابة إلى أنه تم رصد 1582 حالة قتل في أوساط التربويين، بينهم 81 من مدراء المدارس، وأن 21 معلمًا اغُتيلوا منذ بداية العام 2015م، منهم 12 معلمًا تم اغتيالهم في مناطق سيطرة الحوثي، وأن أكثر من 2642 معلمًا، تعرضوا لإصابات مختلفة، كما تعرض 1173 معلمًا للاعتقال والاختطاف، بينهم قرابة 170 حالة إخفاء قسري.