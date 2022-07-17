أول محافظة خاضعة لسيطرة المليشيات تشهد انتفاضة شعبية تطالب برحيل الحوثيين ومسلحي الجماعة يستخدمون الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين

الأحد 17 يوليو-تموز 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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تظاهر العشرات من أبناء مديرية حبيش بمحافظة إب (وسط اليمن)، الاحد، للمطالبة برحيل مسؤول أمني تابع لمليشيا الحوثي الانقلابية.

وبحسب مصادر محلية فان العشرات من أبناء مديرية حبيش، تظاهروا أمام إدارة أمن مديرية حبيش (شمال إب)، مطالبين برحيل مدير أمنها المُعين من قبل سلطات الانقلاب الحوثية، المدعو قناف الهتار.

وبينت ان الاحتجاجات الشعبية تأتي عقب اعتداء تعرض له أحد المواطنين من قبل أحد أفراد القسم، مؤكدة ان مسلحو الحوثي أطلقوا النار لتفريق المتظاهرين.