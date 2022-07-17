مواجهات مسلحة بين قوات الانتقالي الجنوبي وألوية العمالقة بعدن

الأحد 17 يوليو-تموز 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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سقط قتلى وجرحى، في وقت مبكر اليوم الأحد، في اشتباكات مسلحة بين فصائل مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وألوية العمالقة بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

وقالت مصادر محلية إن مسلحين يستقلون سيارة مدنية تابعة لشرطة العريش أطلقوا الرصاص الحي على أفراد تابعين للواء الأول عمالقة في منطقة العريش التابعة لمديرية الشيخ عثمان.

وأفادت المصادر أن الهجوم أسفر عن اشتباكات مسلحة بين قوات العمالقة وأفراد من شرطة العريش التابعة لميليشيا المجلس الانتقالي.

واتهم اللواء الأول عمالقة في بيان نشره قائده "ذو يزن السلمي" على "فيسبوك"، أفراداً تابعون لقائد شرطة العريش "ماهر عكاش" بمهاجمة أفراداً من اللواء في حوش قبالة قاعة الفخامة بحي العريش وأطلقوا عليهم وابلاً من الرصاص ماأدى إلى مقتل أحد الجنود.

وأوضح البيان، أن تبادلاً لإطلاق النار بين الجانبين أدى إلى إصابة 4 من أفراد شرطة العريش، كما تمكنت قوات العمالقة من احتجاز العناصر المهاجمة.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن بين الحين والآخر صراعاً مسلحاً بين فصائل مسلحة مدعومة إماراتياً، على خلفية صراعات متعلقة بالأراضي والنفوذ.