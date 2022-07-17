قتيل وجرحى في اشتباكات بين العمالقة والانتقالي بالعاصمة عدن

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شهدت مدينة عدن اليوم الاحد، اشتباكات مسلحة اسفرت عن سقوط قتيل وجرحى.
وفي التفاصيل اشتبكت قوات تابعة للواء أول عمالقة مع اخرى تتبع شرطة العريش بخور مكسر وهي قوات موالية للمجلس الانتقالي.
المواجهات استخدم فيها الطرفان الأسلحة المتوسطة، ما أسفر عن مقتل جندي من ألوية العمالقة وإصابة أربعة آخرين من الشرطة.
ألوية العمالقة أفادت، في بيان لها، بتعرض أفرادها للاعتداء، بينما نفت شرطة العريش هذا الاتهام.
وقالت بعض المصادر ان مسلحين يستقلون سيارة مدنية تابعة لشرطة العريش أطلقوا الرصاص الحي على أفراد تابعين للواء الأول عمالقة في منطقة العريش.