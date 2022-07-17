في ضربة جوية خاطفة قتلى خلالها 600 جندي في 48 ساعة.. روسيا تدمر لواء أوكرانيا كاملا والتفاصيل قمة جدة تطلق عهداً جديداً مع أميركا ودول الخليج السعودية تحسم الجدل حول حقيقة ناتو عربي و تحالف خليجي مع إسرائيل ندوة فكرية في مأرب عن خرافة الولاية وأدعياء الحق الآلهي على اليمنيين مليشيات الحوثي تعلن رسمياً حربها على مساعي تمديد الهدنة وتؤكد:لا يمكن تكرارها في المستقبل مادة غذائية تساهم في التخلص من دهون البطن رسميا.. برشلونة يعلن تعاقده مع ليفاندوفسكي الوفد الحكومي يصدر بياناً بشأن فتح الطرقات في تعز بعد تعهد سعودي.. أسعار النفط تعود إلى ما قبل حرب أوكرانيا مع مغادرة بايدن “الوحش” رافقت بايدن في رحلة الشرق الأوسط.. رقم السيارة يحمل سراً
ضربة قوية تكبدها الجيش الأوكراني، بخسارة لواء حربي كامل، على إثر ضربات دقيقة من الجيش الروسي، في أحدث تقدم لموسكو بعمليتها العسكرية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية دمرت بضربات دقيقة، اللواء 115 آلي للجيش الأوكراني، على محور سيفيرسك في دونباس بشكل شبه كامل، حيث بلغت خسائره أكثر من 600 فرد خلال يومين.
ومن ناحيتها، قالت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية فقدت 54 شخصا وخمس ناقلات جند مدرعة وبطاريتي مدفعية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت القيادة في بيان لها اليوم: "خلال الاشتباكات مع قواتنا خلال اليوم الماضي، تكبد 54 عسكريا، وخمس ناقلات جند مدرعة، وبطاريتا مدفعية، وخمس شاحنات عسكرية".
كما قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم السبت إن القوات المسلحة الروسية دمرت مصنعا في مدينة دنيبرو الأوكرانية ينتج أجزاء من صواريخ توشكا-يو الباليستية.
وأضافت الوزارة أن القوات الروسية أسقطت أيضا ثلاث طائرات أوكرانية وطائرتي هليكوبتر