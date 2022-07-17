مليشيات الحوثي تعلن رسمياً حربها على مساعي تمديد الهدنة وتؤكد:لا يمكن تكرارها في المستقبل

الأحد 17 يوليو-تموز 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اعلنت جماعة الحوثي الارهابية اليوم السبت رفضها ضمنيا لتمديد الهدنة الأممية في اليمن التي تنتهي في الثاني من اغسطس المقبل.

وقال مجلسها الانقلابي التابع لها في صنعاء بان "الهدنة مثلت تجربة صادمة ومخيبة للآمال ولا يمكن تكرارها في المستقبل".

واعربت الجماعة المدعومة من ايران عن استهجانها للحديث عن تفاهمات حول تمديد الهدنة، في اشارة الى تصريحات الرئيس الامريكي جو بايدين الذي اعلن خلال زيارته للسعودية عن اتفاق لتعميق وتمديد وقف إطلاق النار في اليمن.

واتهم الحوثيون التحالف بقيادة السعودية بعدم الالتزم بتنفيذ بنود الهدنة.

واكد المجلس الحوثي بان التحالف لا يزال يتمسك بالحصار وإعاقة تدفق السفن إلى ميناء الحديدة.

واضاف في بيان نشرته قناة المسيرة التابعة للجماعة "في الوقت الذي يقومون بفتح أجوائهم للعدو الإسرائيلي يصرون دون مبرر على إغلاق أجواءنا ومطاراتنا في جريمة حرب واضحة"، حد وصفه.

وحسب البيان الحوثي فان "كل هذه المؤشرات تنعدم معها أي مصداقية في أي حديث أمريكي أو سعودي عن موضوع السلام".

واكدت الجماعة على ما اسمته حقها الكامل في "مواصلة النضال" واتخاذ ما تراه مناسبا من" الإجراءات والخيارات" التي قالت بانها "تضمن حقوق شعبنا كاملة غير منقوصة"، حد قولها في إشارة الى عزمها على المضي في إستئناف العمليات العسكرية وعدم القبول بأي تمديد للهدنة.