مادة غذائية تساهم في التخلص من دهون البطن

السبت 16 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 271

تقول أخصائية التغذية والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية روكسانا إحساني إن "الدهون الحشوية، ليست نفس دهون المعدة التي قد تراها".

وأضافت:"على الرغم من أن الدهون الحشوية غير مرئية من الخارج، إلا أنها يمكن أن تؤثر على صحتك عن طريق رفع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بحالات معينة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ومقاومة الأنسولين وحتى بعض أنواع السرطان".

تتمثل إحدى طرق تقليل الدهون الحشوية في إجراء بعض التعديلات الغذائية ، ويمكن البدء بإضافة أحد أفضل الأطعمة التي تعمل على التخلص من دهون البطن وهي بحسب إحساني: الزبادي اليوناني العادي الخالي من الدسم.

قالت إحساني: "أشارت الأبحاث إلى أن الأطعمة الغنية بالبروتين والكالسيوم وفيتامين د قد تكون مرتبطة بدرجة أقل من الدهون الحشوية". "لذلك، فإن الزبادي اليوناني العادي أو الخالي من الدسم أو قليل الدسم هو الغذاء الأول الذي يجب على الناس إضافته إلى نظامهم الغذائي إذا كانوا يتطلعون إلى تقليل الدهون الحشوية".

وأضافت إحساني: "يحتوي الزبادي اليوناني العادي الخالي من الدسم عادة على 20-23 غراما من البروتين لكل كوب واحد، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين في تقليل الجوع لأنه يعزز الشعور بالشبع، كما أنه يجعلك أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام عندما يكون لديك بروتين موجود في أوقات الوجبات والوجبات الخفيفة".

يستغرق البروتين وقتا طويلا للهضم والتمثيل الغذائي، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ووجدت الأبحاث أيضا أن تناول البروتين العالي مرتبط بمؤشر كتلة الجسم المنخفض، ومحيط الخصر الأصغر، ومستويات الكوليسترول الجيد HDL (الجيد)، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الزبادي على مستنبتات حية ونشطة تُعرف باسم البروبيوتيك والتي تساعد في دعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي.

المصدر:eatthis