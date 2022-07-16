رسميا.. برشلونة يعلن تعاقده مع ليفاندوفسكي

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أعلن نادي برشلونة رسميا اليوم السبت، ضم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد توصله لاتفاق نهائي مع بايرن ميونخ الألماني.
وقال النادي الكتالوني في بيان نشره على موقعه: "تم الاتفاق بين برشلونة وبايرن ميونخ على صفقة ليفاندوفسكي".
وأضاف: "إتمام الصفقة يعتمد على اجتياز اللاعب للفحص طبي وتوقيع العقود".
ومن المقرر أن يسافر ليفاندوفسكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية غدا الأحد للانضمام لمعسكر برشلونة هناك، وإجراء الفحص الطبي، ومن ثم توقيع العقود ليكمل انتقاله بشكل رسمي.
ولم يكشف نادي برشلونة عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام ألمانية وإسبانية، قدرتها بنحو 45 مليون يورو إضافة إلى 5 ملايين كمكافآت.
جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي انضم إلى بايرن ميونخ قادما من بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر في 2014 ولعب 375 مباراة، وسجل 344 هدفا وصنع 72.