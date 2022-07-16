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“الوحش” رافقت بايدن في رحلة الشرق الأوسط.. رقم السيارة يحمل سراً

السبت 16 يوليو-تموز 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات
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لفتت السيارة الرئاسية المعروفة باسم “الوحش”، التي رافقت الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال جولته في منطقة الشرق الأوسط، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

– سيارة بايدن تلفت الأنظار

تداول مغردون ونشطاء عرب صورة لسيارة الرئيس الأمريكي، “الوحش” المقدر ثمنها بــ 1.5 مليون دولار.

 

وتحمل السيارة الليموزين الرئاسية التي استقلها بايدن لوحة معدنية عليها رقم 46 (باعتبار أنه الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة).

 

ويعود سبب إطلاق اسم “الوحش” على سيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لكبر حجمها ووزنها.

وسيارة الرئيس الأمريكي من طراز “كاديلاك” ومصنوعة خصيصاً للخدمة السرية الأمريكية، وقادرة على استيعاب نحو 7 ركاب بشكل مريح.

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