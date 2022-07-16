جديد خروقات الحوثي..إستشهاد وإصابة 17 جندياً من قوات الشرعية بعدد من جبهات القتال

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أعلنت قوات الجيش، السبت، استشهاد وإصابة 17 جندياً بهجمات نفذتها جماعة الحوثي، بعدد من جبهات القتال بعدة محافظات، بالرغم من الهدنة الأممية بين الطرفين.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان له على موقع تويتر، إن 8 جنود قتلوا وأصيب 9 آخرين بنيران حوثية، خلال إرتكاب المليشيا 188 خرقاً للهدنة الأممية يومي الخميس والجمعة (14- 15 يوليو) في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومارب.
وأكد تصدي قوات الجيش، لمحاولتي تسلل نفذتها مجاميع حوثية مسلّحة باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الأقروض بمحور تعز.
وأضاف أن الخروقات الحوثية، توزّعت بين 49 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و46 خرقاً في غرب محافظة حجة، و31 خرقاً في جبهات محور تعز، و26 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و25 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و4 خروقات شمال وغرب محافظة صعدة، و4 خروقات شرق حزم الجوف، وثلاثة خروقات في محور الضالع.
وبحسب المركز، فقد تنوّعت بقيّة الخروقات بين إطلاق نار على مواقع الجيش من سلاح المدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة والطائرات المسيّرة المفخخة، في الوقت الذي تواصل جماعة الحوثي عمليات استحداث مواقع وحفر خنادق وبناء تحصينات وحشد تعزيزات ونشر طيران استطلاعي مسيّر في مختلف الجبهات.