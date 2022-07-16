وزارة الأوقاف تصدر تعميماً لكافة الخطباء والعلماء والمرشدين لدحض خرافة ما يسمى بيوم الولاية

السبت 16 يوليو-تموز 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد، تعميماً لكافة الخطباء والعلماء والمرشدين، لدحض خرافة ما يسمى بيوم الولاية في خطبتي الجمعة والمحاضرات وكافة الأنشطة الدعوية الأخرى والتحذير مما يترتب على هذه الخرافة.

وقالت الوزراة في بيان لها: إن الواجب الديني والوطني يقتضي دحض هذه الخرافة التي يتزامن يومها في الثامن عشر من ذي الحجة وقد حولته الشيعة إلى يوم ديني، يروج له الكهنوت الإمامي البغيض.

وأكدت الوزارة إلى أهمية الإشارة إلى هوية اليمن الحضارية والتاريخية والدور اليمني في حمل رسالة الإسلام منذ بواكيره الأولى وأن الأمر شورى، والحكم باختيار الشعب وأهل الحل والعقد، وأن نظرية حصر الحكم في سلالة بعينها وتميزها عن غيرها غير مقبولة في بلادنا وعند شعبنا، وقد قامت ثورة ٢٦ سبتمبر ضدها، وضحى ثوارها بدمائهم وممتلكاتهم ليعود الحق لأهله، والإختيار للشعب وليتخلص اليمن من سلالة عنصرية تدعي الحق الإلهي في الحكم والدين والمال.

وأهابت الوزارة بدور العلماء والخطباء والمرشدين الفكري الكبير في دحض الشبهات وتصحيح الأفكار لما فيه المصلحة العامة.