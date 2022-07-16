الإعلان عن دعم أمريكي بريطاني جديد للاقتصاد اليمني

السبت 16 يوليو-تموز 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أنها وقعت مع وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية (FCDO) مذكرة تفاهم لبرنامج مشترك بقيمة 900 ألف جنيه إسترليني (حوالي 1.1 مليون دولار)، لدعم المؤسسات الاقتصادية الرئيسية في اليمن.

وقالت الوكالة في بيان لها، إن التمويل سيدعم البنك المركزي اليمني في مهمة الإشراف المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب، كما سيدعم البنك ووزارة المالية اليمنية لنشر البيانات والتقارير التحليلية التكميلية عن حسابات الاحتياطي الأجنبي، والميزانيات العمومية للبنوك، ومؤشرات الديون.

وقال سفير الولايات المتحدة في اليمن ستيف فاجن: "إن تعزيز المؤسسات الاقتصادية الرئيسية في اليمن أمر ضروري لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ووضع البلاد على طريق الانتعاش الاقتصادي".

من جهته قال السفير البريطاني في اليمن، ريتشارد أوبنهايم، "إن تعزيز المؤسسات الاقتصادية لإدخال إصلاحات سيقلل في نهاية المطاف من الاحتياجات الإنسانية في اليمن من خلال معالجة المشاكل الهيكلية الأساسية التي تقوض باستمرار الأمن الغذائي للبلاد".

وتأتي الشراكة البريطانية الأمريكية في إطار الجهود الدبلوماسية لتشجيع تبني إصلاحات أساسية لبنك مركزي مستقل ونظام مالي شفاف، والعمل على تحقيق حل سلمي للصراع من خلال استقرار الاقتصاد.