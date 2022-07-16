وزير الدفاع اللواء ”المقدشي” يصل تعز لأول مرة منذ بدء الحرب.. وهذه مهمته؟

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وصل وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، إلى مدينة تعز (جنوب غرب) اليوم السبت، لأول مرة منذ بدء الحرب في البلاد قبل نحو ثمان سنوات.
ووصل الفريق المقدشي إلى تعز رفقة قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، وكان في استقباله قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل، ورئيس أركان المحور العميد عبدالعزيز المجيدي، ورئيس عمليات المحور العميد عدنان رزيق، وقادة الألوية العسكرية بالمحافظة.
وتفقد وزير الدفاع اليمني خلال الزيارة رفقة قائد المحور وقادة الوحدات العسكرية،، عدد من المواقع في جبهات القتال الدائرة بالمحافظة، واطلع على أحوال المقاتلين ومعنوياتهم .
وتأتي زيارة وزير الدفاع اليمني إلى جبهات تعز، ضمن زياراته التفقدية للوحدات العسكرية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وضمن جهود وزارته في توحيد مؤسستي الجيش والأمن وفقاً لاتفاق نقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي برئاسة رشاد العليمي.