مقتل 8 جنود من قوات الجيش الوطني وإصابة 9 آخرين بنيران مليشيا الحوثي

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أعلن الجيش اليمني، السبت، مقتل 8 من جنوده وإصابة 9 آخرين بنيران الحوثيين خلال اليومين الماضية، رغم سريان الهدنة بين الطرفين.
وقال الجيش اليمني في بيان، إن “قواته رصدت، 188 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبها الحوثيون خلال يومي الخميس في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومارب”.
وفي مقدّمة الخروقات محاولتي تسلل نفذتها مجاميع حوثية مسلّحة باتجاه مواقع عسكرية بمحور تعز ، وإطلاق نار على مواقع الجيش من سلاح المدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة والطائرات المسيّرة المفخخة”.
ولفت البيان، إلى أن تلك الخروقات “أسفرت عن استشهاد 8 من أبطال الجيش الوطني وإصابة 9 آخرين في مواقع متفرّقة”.
ووافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، مطلع يونيو/حزيران الماضي، على تمديد هدنة إنسانية في اليمن، لمدة شهرين آخرين.