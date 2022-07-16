أمير قطر: يجب الإتفاق على قواعد يحترمها الجميع لحل أزمة اليمن مباحثات يمنية أميركية رفيعة المستوى في جدة السعودية قادة دول مشاركون في قمة جدة يتحدثون حول انهاء الحرب في اليمن الرياض وواشنطن تعلنان موقفا واحدا بشأن الوضع باليمن في بيان مشترك بيان هام للحكومة اليمنية بشأن البيان السعودي الأميركي الأخير.. وقوات مهام أنشئت حديثا ستقودها السعودية تغطية مباشرة للقمة العربية الأميركية المنعقدة في جدة السعودية.. ماذا قال بايدن ومحمد بن سلمان عن ازمة اليمن؟ الأرصاد اليمنية: أجواء ماطرة ورياح شديدة خلال الساعات القادمة 100 يوم على تشكيل المجلس الرئاسي في اليمن.. ماذا تحقق وهل لبى طموحات اليمنيين؟ إعلام عبري يكشف عن دولة عربية سيزورها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الصدر يضع 11 شرطاً لحكومة خصومه أبرزها استبعاد المالكي وإعادة تنظيم الحشد وحل جميع فصائله
تطلع رئيس دولة قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني، السبت، إلى استمرار الهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن حتى الوصول إلى إنهاء الحرب المستمرة في البلد منذ سنوات.
وقال أمير دولة قطر في كلمة ألقاها بقمة جدة للأمن والتنمية التي نظمتها السعودية إنه يثمن الهدنة بين الأطراف اليمنية ومبادرة التي طرحتها السعودية بهذا الشأن، معبرا عن تطلعه لاستمرار الهدنة باليمن للتوصل لحل الأزمة وفقا للمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن.
وأضاف أنه يجب أن نتفق على قواعد نحترمها جميعا بحيث توجه عملنا لحل الأزمات في اليمن وليبيا وغيرهما من الدول.
وانطلقت في مدينة جدة السعودية، ظهر اليوم السبت، “قمة جدة للأمن والتنمية”، بعد وصول القادة المشاركين فيها، والتي تبحث المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.
ووصل في وقت سابق اليوم السبت قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والعاهل الأردني، والرئيس المصري، ورئيس مجلس الوزراء العراقي، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي.