أمير قطر: يجب الإتفاق على قواعد يحترمها الجميع لحل أزمة اليمن

السبت 16 يوليو-تموز 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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تطلع رئيس دولة قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني، السبت، إلى استمرار الهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن حتى الوصول إلى إنهاء الحرب المستمرة في البلد منذ سنوات.

وقال أمير دولة قطر في كلمة ألقاها بقمة جدة للأمن والتنمية التي نظمتها السعودية إنه يثمن الهدنة بين الأطراف اليمنية ومبادرة التي طرحتها السعودية بهذا الشأن، معبرا عن تطلعه لاستمرار الهدنة باليمن للتوصل لحل الأزمة وفقا للمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن.

وأضاف أنه يجب أن نتفق على قواعد نحترمها جميعا بحيث توجه عملنا لحل الأزمات في اليمن وليبيا وغيرهما من الدول.

وانطلقت في مدينة جدة السعودية، ظهر اليوم السبت، “قمة جدة للأمن والتنمية”، بعد وصول القادة المشاركين فيها، والتي تبحث المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

ووصل في وقت سابق اليوم السبت قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والعاهل الأردني، والرئيس المصري، ورئيس مجلس الوزراء العراقي، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي.