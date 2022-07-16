مباحثات يمنية أميركية رفيعة المستوى في جدة السعودية قادة دول مشاركون في قمة جدة يتحدثون حول انهاء الحرب في اليمن الرياض وواشنطن تعلنان موقفا واحدا بشأن الوضع باليمن في بيان مشترك بيان هام للحكومة اليمنية بشأن البيان السعودي الأميركي الأخير.. وقوات مهام أنشئت حديثا ستقودها السعودية تغطية مباشرة للقمة العربية الأميركية المنعقدة في جدة السعودية.. ماذا قال بايدن ومحمد بن سلمان عن ازمة اليمن؟ الأرصاد اليمنية: أجواء ماطرة ورياح شديدة خلال الساعات القادمة 100 يوم على تشكيل المجلس الرئاسي في اليمن.. ماذا تحقق وهل لبى طموحات اليمنيين؟ إعلام عبري يكشف عن دولة عربية سيزورها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الصدر يضع 11 شرطاً لحكومة خصومه أبرزها استبعاد المالكي وإعادة تنظيم الحشد وحل جميع فصائله بعد زيارة بايدن للمملكة…. أميركا تعلن تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لدولة عربية من 5 إلى 10 سنوات
قال ولي عهد الكويت في قمة جدة التي انطلقت اليوم السبت ان بلاده تدعم الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وأكد ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الاحمد دعمه الكامل لجهود مجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لإيجاد حل سياسي ينهي الحرب في اليمن.
بدوره أكد أمير قطر أمام قادة الدول المشاركة في القمة العربية الأميركية، انه يجب الاتفاق على قواعد نحترمها جميعا بحيث توجه عملنا لحل الأزمات في اليمن وليبيا وغيرهما من الدول.
وقال :نثمن الهدنة بين الأطراف اليمنية ومبادرة السعودية إلى طرحها.
واضاف:نتطلع لاستمرار الهدنة باليمن للتوصل لحل الأزمة وفقا للمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال انه تم الاتفاق على تعميق وتمديد وقف إطلاق النار في اليمن.
واضاف: نعمل مع السعودية وعمان لإيجاد حل سياسي في اليمن.. مرحبا بدور الدول الإقليمية في دعم هدنة اليمن.
اما ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان فقد أكد في افتتاح اعمال القمة على دعم جميع الجهود الرامية لحل سياسي يمني يمني للأزمة هناك.
من جانبه اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعم بلاده للهدنة في اليمن بصفتها بداية مثمرة لحل الأزمة، حسب تعبيره.
فيما اكد ملك البحرين على أهمية مواصلة الدعم التنموي لليمن.