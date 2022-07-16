الرياض وواشنطن تعلنان موقفا واحدا بشأن الوضع باليمن في بيان مشترك

السبت 16 يوليو-تموز 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أكدت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، أهمية فتح مليشيا الحوثي للطرق الرئيسية المؤدية إلى تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن والتي تخضع لظروف الحصار منذ عام 2015، كما أكدتا دعمهما الثابت للهدنة في اليمن بوساطة الأمم المتحدة، وشددتا على أهمية استمرارها وإحراز تقدم لتحويلها إلى اتفاق سلام دائم.

وأعرب الرئيس الأمريكي بايدن، عن تقديره لدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في تحقيق الهدنة وتجديدها.

وشدد الجانبان، في بيان مشترك، اليوم السبت، صادر عن المباحثات التي أجراها ولي العهد السعودي مع الرئيس الأمريكي، على هدفهما المعلن منذ فترة طويلة لإنهاء الحرب في اليمن.

ودعا البيان المشترك، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد يطالب الحوثيين بالعودة إلى محادثات السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، بناءً على المرجعيات الثلاث بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216 الصادر في عام 2015، مضيفا أن الاتفاق السياسي بين الأطراف اليمنية هو الكفيل بحل النزاع بشكل دائم وعكس مسار الأزمة الإنسانية البالغة.

وأكد الجانبان، دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، معبرين عن شكرهما للمجلس على التزامه بالهدنة والخطوات التي أسهمت في تحسين حياة اليمنيين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تسهيل استيراد الوقود واستئناف الرحلات الجوية من صنعاء، كما شددا على ضرورة إزالة جميع العوائق أمام تدفق السلع الأساسية وإيصال المساعدات داخل اليمن.

وأضاف البيان المشترك: "كما شجعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة جميع الجهات الإقليمية الفاعلة على تقديم الدعم الكامل للهدنة التي نتج عنها أطول فترة من السلام في اليمن خلال الستة أعوام الماضية، ورحبت السعودية بدعم أمريكا للهدنة ومساهمتها في الجهود المبذولة للدفع بالعملية السياسية في اليمن".

كما رحب الجانبان، بقوة المهام المشتركة 153 المنشأة حديثا للتركيز على أمن مضيق باب المندب في البحر الأحمر، وزيادة ردع التهريب غير الشرعي إلى اليمن، كما رحبا بتولي السعودية قيادة قوة المهام المشتركة 150 التي تعزز أهداف الأمن الملاحي المشترك في خليج عمان وشمال بحر العرب.