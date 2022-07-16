عاجل: تغطية مباشرة للقمة العربية الأميركية المنعقدة في جدة السعودية.. ماذا قال بايدن ومحمد بن سلمان عن ازمة اليمن؟

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم السبت ان بلاده تعمل مع السعودية وعمان لإيجاد حل سياسي في اليمن.
وتحدث في قمة جدة التي انطلقت ظهر اليوم بأن إدارته تمنح الأولوية لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر .
واضاف: لن نسمح بتعريض حرية الملاحة البحرية في المنطقة للخطر .
ورحب بايدن بدور الدول الإقليمية في دعم هدنة اليمن.
وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن أنشطة إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط.،وتوجه بايدن بالشكر للسعودية"لدعوتنا لهذه المنطقة المهمة".
وأضاف: "لدينا العزيمة لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة، وسنوفر الدعم لحلفائنا في المنطقة لمواجهة الإرهاب".
وتابع: "الولايات المتحدة ستبقى شريكا نشطا في الشرق الأوسط.. سنعمل في منطقة الشرق الأوسط ونؤسس لعلاقات اقتصادية مستدامة.. المصالح الأميركية مرتبطة مع النجاحات في الشرق الأوسط".
بدوره قال ولي العهد السعودي ان بلاده تدعم جميع الجهود الرامية لحل سياسي يمني يمني للأزمة هناك.
وانطلقت في المملكة العربية السعودي، ظهر السبت، قمة جدة للأمن والتنمية، بحضور الرئيس الأميركي وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وكل من مصر والأردن والعراق.
وقد استهل الزعماء بداية القمة بالتقاط صورة تذكارية للحدث.
وقد نقل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحيات العهل السعودي الملك سلمان وتمنياته بنجاح قمة جدة.
وأشار إلى أن قمة جدة تُعقد في وقت يشهد العالم تحديات كبيرة، مضيفا: "نأمل أن تواجه قمة جدة التحديات العالمية"، ومؤكدا أن الاقتصاد العالمي مرتبط باستقرار أسعار الطاقة، و"يجب الاستمرار بضخ الاستثمارات في الطاقة النظيفة". وأضاف أن المملكة سبق أن أعلنت عن زيادة في طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل.