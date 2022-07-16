قد ينفجر الوضع عسكريا… المدمرة الأمريكية تتحدى وتبحر في بحر الصين الجنوبي قرب الجزر المتنازع عليها

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قالت البحرية الأميركية إن إحدى مدمراتها أبحرت بالقرب من جزر سبراتلي المتنازع عليها، اليوم السبت، في ثاني عملية من "حرية الملاحة" في غضون أسبوع في بحر الصين الجنوبي.
وقال الجيش الصيني يوم الأربعاء الماضي إنه "أبعد" السفينة ذاتها، وهي المدمرة "بينفولد"، عندما أبحرت بالقرب من جزر باراسيل المتنازع عليها أيضا.
وتنفذ الولايات المتحدة بانتظام ما تسميه عمليات "ضمان حرية الملاحة" في بحر الصين الجنوبي، متحدية ما تقول إنه قيود على المرور تفرضها الصين وآخرون.
وأضافت البحرية الأميركية أنه "في 16 يوليو، أكدت المدمرة بينفولد على الحقوق والحريات الملاحية في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر سبراتلي بما يتفق مع القانون الدولي".
وتقول الصين إنها لا تعرقل حرية الملاحة أو الطيران، وتتهم الولايات المتحدة بتعمد إثارة التوتر، بحسب رويترز. وحلت يوم الاثنين الماضي الذكرى السادسة لحكم محكمة دولية أبطل مطالبات الصين في بحر الصين الجنوبي، الذي تمر عبره تجارة تقدر قيمتها بنحو 3 تريليونات دولار سنويا. ولم تقبل الصين الحكم.
وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا. أخبار ذات صلة ترسل الولايات المتحدة بانتظام سفنا حربية إلى هذه المياه مدمرتان أميركيتان "تستفزان" الصين تطالب الصين بالسيادة على كل بحر الصين الجنوبي مدمرتان أميركيتان تبلغان "بحر الأزمات".. وغضب صيني بلينكن:
سنحاسب بكين على أنشطتها في بحر الصين الجنوبي بلينكن:
سنحاسب بكين على أنشطتها في بحر الصين الجنوبي ولكل من فيتنام والفلبين وماليزيا وتايوان وبروناي مطالب أيضا بالسيادة متنافسة ومتداخلة في كثير من الأحيان. وشيدت الصين جزرا صناعية على بعض ممتلكاتها في بحر الصين الجنوبي، ضمت مطارات، الأمر الذي أثار مخاوف إقليمية بشأن نوايا بكين