لأول مرة… دولة عربية تعلن حالة الطوارئ وتدعو إلى تحرك عاجل وتحويل 3 مستشفيات لعزل كامل الإمارات تعلن عن أول رحلة خارجية للرئيس محمد بن زايد منذ توليه منصبه الوحدة التنفيذية تكشف عدد المتضررين من الأمطار والسيول بمأرب الارياني: انهاء حصار تعز يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي مساعدات سعودية طارئة للنازحين المنكوبين بالسيول في مأرب بايدن يتحدث عن اتفاق أمريكي سعودي بشأن اليمن “بايدن”: المملكة ساهمت في تثبيت ودعم الهدنة في اليمن إعلان روسي يحسم قضية صادرات الحبوب الأوكرانية.. ووثيقة نهائية قريباً مواضيع يناقشها بايدن وبن سلمان وحدهما وأميرة سعودية: “اتفاق النفط مقابل الأمن انتهى” توجيهات جديدة لوزير الدفاع من مقر قيادة العمليات المشتركة بعدن
أعلن مدير الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، محمد شوقي موافقته على مذكرة عاجلة من مدير الطوارئ والرعاية العاجلة بالمديرية، على تحويل ثلاثة مستشفيات من عزل جزئي إلى عزل كامل.
وأوضحت مذكرة العرض، أن "الطلب جاء بناء على ما شهدته الأسابيع الأخيرة من تزايد ملحوظ في أعداد حالات كورونا المترددة على المستشفيات، وما يتوقع معه ازدياد حالات الحجز بالمستشفيات".
وأفادت مذكرة العرض، "بموافقة مدير الشؤون الصحية على تحويل مستشفيات صدر العباسية وحميات العباسية وحميات حلوان من مستشفيات عزل جزئي إلي مستشفيات عزل كامل هي مستشفيات العزل الكامل لقطاع مستشفيات العلاجي بالقاهرة لاستيعاب الأعداد المتوقعة من حالات الحجز بالمستشفيات، بداية من الثلاثاء الماضي الموافق 12 يوليو الجاري".
وأضافت مذكرة العرض، "موافقة مدير الشئون الصحية على تخصيص غرفة عزل بكافة المستشفيات لحجز حالات الانتظار بالاستقبال والطوارئ من حالات كورونا لحين تحويلها إلى مستشفيات العزل، وتضمنت كذلك الموافقة على تخصيص مسارات لحالات الكوفيد المؤكدة أو المشتبهة بأقسام الاستقبال والطوارئ بكافة المستشفيات"، مشيرة إلى أن "الموجة السادسة من فيروس كورونا بدأت، واحتمالية زيادة في أعداد الإصابات