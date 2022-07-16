الوحدة التنفيذية تكشف عدد المتضررين من الأمطار والسيول بمأرب

السبت 16 يوليو-تموز 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 481

كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب اليوم، أن أكثر من 13 ألف أسرة نازحة، تضررت جراء الأمطار والسيول والعواصف الرعدية التي شهدتها المحافظة خلال الايام الماضية.

وأوضحت الوحدة أن الإحصائيات الأولية لديها تشير إلى تضرر 2577 أسرة نازحة في المحافظة بشكل كلي و 10972 أسرة نازحة بشكل جزئي جراء الأمطار والسيول والعواصف الرعدية التي شهدتها محافظة مأرب منذ يوم الأربعاء الماضي.

وتوقعت في بيان لها وزعته اليوم، ارتفاع أعداد الأسر المتضررة خلال الايام القادمة مع استمرار فرق الرصد الميداني التابعة لهم في حصر جميع المتضررين في 197 مخيماً وتجمعاً سكانياً في مديريات (المدينة، ومأرب الوادي، ورغوان، وحريب).

واستعرض التقرير أبرز خسائر الأسر المتضررة والتي تنوعت بين تلف وأضرار جسيمة، في مساكن النازحين من الخيام والشباك بما فيها من مواد إيوائية، بالإضافة إلى تلف المواد الغذائية، وتضرر خزانات المياه، وشبكات الصرف الصحي، وفقدان المقتنيات الشخصية.

مؤكداً أن الاحتياجات الطارئة والملحة الآن هي توفير الخيام والأغطية البلاستيكية والوجبات السريعة، والمواد الغذائية والملابس، والعيادات المتنقلة للأسر المتضررة

ودعت الوحدة التنفيذية للنازحين بمأرب المنظمات والهيئات الإنسانية الإغاثية والجهات ذات العلاقة إلى سرعة التحرك العاجل لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية، وتقديم العون اللازم لإنقاذ حياة الأسر المتضررة والتخفيف من معاناتها تفاديا للمخاطر المحلية وتغطية الاحتياجات العاجلة، بما يعيد للأسر المتضررة حياتها الطبيعية.

وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، قد وجه اللجنة الفرعية للإغاثة بمحافظة مأرب والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بسرعة تنفيذ التدخلات العاجلة لمواجهة مخاطر السيول التي اجتاحت عدداً من مخيمات النازحين بمحافظة مأرب وإغاثة المتضررين.. مشددا على ضرورة رفع درجة التنسيق مع شركاء العمل الإنساني لتقديم العون والمساعدة اللازمة للمتضررين، ورفع مستوى الجاهزية للحد من تداعيات المنخفض الجوي.