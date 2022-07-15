مساعدات سعودية طارئة للنازحين المنكوبين بالسيول في مأرب

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دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الجمعة، تدخلًا إغاثيًا عاجلًا للنازحين، والمتضررين نتيجة السيول والفيضانات التي شهدتها محافظة مأرب، اليومين الماضيين.
وشملت التدخلات التي نُفِّذت عبر الشريك المنفذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، توزيع 1500 سلة غذائية تتضمن السلع الأساسية، و200 خيمة، إلى جانب 200 حقيبة إيوائية تحتوي على أدوات معيشية متكاملة.
ويأتي تدخل مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع كتلتي الأمن الغذائي والإيواء التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا"، والسلطة المحلية بالمحافظة.
وتهدف التدخلات الطارئة لمركز الملك سلمان للإغاثة إلى إنقاذ الحياة والحد من معاناة الأسر المتضررة من خلال توفير المأوى العاجل، وتلبية احتياج المتضررين من الغذاء.
وكانت السيول التي شهدتها محافظة مأرب اليومين الماضيين، قد تسببت بتضرر قرابة 2577 أسرة كليًا ونحو 10972 أسرة جزئيًا بمديريات المدينة والوادي وحريب ورغوان، بحسب تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.