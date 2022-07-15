بايدن يتحدث عن اتفاق أمريكي سعودي بشأن اليمن

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه اجرى مباحثات مهمة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأكد أنه اتفق مع المملكة على العمل لتعزيز الهدنة في اليمن ووقف اطلاق النار، والمملكة وافقت على تمديد الهدنة، من أجل مصلحة الشعب اليمني.
كان البيت الأبيض، قد أعلن عن تصريحات مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن من جدة بعد دقائق.
والتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي، وتعقد جلسة مباحثات، يعقبها توقيع عدد من الاتفاقيات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية،على مستويات الطاقة والشأن الاقتصادي والأمني.
وعقد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اجتماعًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بحضور عدد من المسؤولين.
ومع انطلاق القمة السعودية الأمريكية، بدأ جول الأعمال حيث باجتماع بين خادم الحرمين وولي العهد والرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن في قصر السلام بجدة.
ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قصر السلام للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكانت الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز في جدة، قد استقبلت طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، القادم في زيارة إلى المملكة تستمر يومين.
كما استقبل أمير مكة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة المملكة لدى واشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار الملك عبد العزيز الدولي.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ جولته الشرق أوسطية والتي تتسم بكونها في غاية الحساسية، حيث وصل إلى الأراضي المحتلة الأربعاء، ليصل اليوم الجمعة إلى المملكة على متن الطائرة الرئاسية “إيرفورس وان”.
فيما تستعد مدينة جدة، لاستقبال القمة الخليجية العربية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، واستكملت التجهيزات بمقر انعقاد القمة، بفندق ريتز كارلتون، وتوافد المسؤولون والإعلاميون لحضور اللقاء، حيث تستضيف المملكة قمة خليجية عربية، بحضور دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مصر والعراق والأردن.