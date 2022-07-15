إعلان روسي يحسم قضية صادرات الحبوب الأوكرانية.. ووثيقة نهائية قريباً

الجمعة 15 يوليو-تموز 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن “وثيقة نهائية” ستكون جاهزة قريباً، من أجل السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك بعد مفاوضات جرت هذا الأسبوع في تركيا، بمشاركة موسكو وكييف وأنقرة والأمم المتحدة.

– صادرات الحبوب الأوكرانية

وفقاً لوكالة فرانس برس، فإن المتحدث باسم الوزارة الروسية، إيغور كوناشنكوف، قال: ” “اقتراحات روسيا حصلت على دعم جميع المشاركين في المشاورات، وقريبا جدا ينتهي تحرير الوثيقة النهائية بعنوان (مبادرة البحر الأسود)”.

وأمس الخميس، أعلنت تركيا اتفاقاً مع أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة يستهدف استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي أوقفتها روسيا، مما يزيد احتمالات إنهاء الأزمة التي تعرّض الملايين لخطر المجاعة.

وأفاد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأن الاتفاق سيوقع عندما يجتمع الطرفان مرة أخرى الأسبوع المقبل، وسيشمل ضوابط مشتركة لفحص الحبوب في الموانئ، وستضمن تركيا سلامة ممرات تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأضاف أكار أن تركيا ستقيم أيضاً مركزا للتنسيق مع أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة بشأن صادرات الحبوب.

وفي وقت سابق، قالت أوكرانيا إن الاتفاق “على بعد خطوتين” فقط، بينما تستضيف تركيا المحادثات الرباعية في إسطنبول.