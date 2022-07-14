توجيهات جديدة لوزير الدفاع من مقر قيادة العمليات المشتركة بعدن

الخميس 14 يوليو-تموز 2022 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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زار وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، اليوم، مقر قيادة العمليات المشتركة في العاصمة المؤقتة عدن، واطّلع على الوضع الميداني في مسرح العمليات على مختلف المحاور في ظل استمرار الأعمال العدائية التي ترتكبها المليشيا الحوثية.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، ورئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع العسكري اللواء الركن أحمد اليافعي، استمع وزير الدفاع من قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صالح علي حسن، إلى تقارير ملخصة حول عملية رصد وتوثيق خروقات المليشيا الحوثية للهدنة الأممية واعتداءاتها المتكررة وما تقوم به من تحشيد لقواتها وقدراتها مستغلة سريان الهدنة.

وأشاد الفريق المقدشي، بالجهود التي تبذلها قيادة العمليات المشتركة والضباط المناوبين.. ناقلاً لهم تحايا رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي..

مُجدداً تأكيد التزام القوات المسلحة بمختلف تكويناتها بالهدنة الأممية وفقاً لتعليمات القيادة العليا الحريصة على تخفيف المعاناة الانسانية التي فرضتها مليشيا التمرد الحوثية. وحثّ الوزير المقدشي، على تعزيز الانضباط والربط العملياتي بين مراكز القيادة والسيطرة لمختلف القوى والتكوينات والمستويات العسكرية بما يضمن ترجمة توجهات مجلس القيادة الرئاسي والخطط التدريبية والقتالية التي دشنتها قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة..

مشيراً الى أن القيادة العسكرية بصدد انشاء عمليات مشتركة رئيسية واحدة تضم جميع تكوينات وتشكيلات القوات المسلحة، وذلك من خلال اللجنة العسكرية العليا المُشكلة. وقال الفريق المقدشي "أن بسالة وثبات أبطال القوات المسلحة في مختلف الجبهات هي المؤمل عليها استعادة الدولة وتحرير التراب من براثن مليشيا الكهنوت والحقد ومشروعها الإيراني التخريبي".

واضاف "أن جميع رفاق السلاح يقفون اليوم صفاً واحداً لمواجهة العدو الحوثي، وهم قادرون بفضل تلاحمهم واخلاصهم على اخضاع المليشيا للسلام الحقيقي وفرض الخيارات الوطنية واعلاء راية الثورة والجمهورية وتحقيق استقرار اليمن وأمنه وسلامته".