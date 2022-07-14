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مركز دراسات يمني يدعو لانعقاد موتمر عربي لمراكز الدراسات لمواجهة التغلغل الإيراني

الخميس 14 يوليو-تموز 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_ متابعات
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دعا رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية الكاتب والباحث اليمني محمد الولص بحيبح إلى انعقاد موتمر استراتيجي عربي لمراكز الدراسات والأبحاث العربية ذات التخصص في الشأن الإيراني والمفكرين والباحثيين وقادة الرأي في الوطن العربي لوضع استراتيجية عربية لمواجهة المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة العربية وآليته الإعلامية وأذرعها الإجرامية المسلحة في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من روساء مراكز الدراسات العربية المختصة بالشان الايراني في القاهرة.

وأشار رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية إلى أن إيران وأذرعها دمرت المنطقة، وأنه ومن منطلق عروبي تجاه أمتنا العربية الإسلامية عزمت قيادة «مركز البحر الأحمر» الدعوة لعقد هذا المؤتمر العربي الأول لإنقاذ أمتنا من أكبر خطر يهدده في تاريخها والذي بدأ ذلك الخطر منذ مجيء ملالي إيران إلى الحكم وتصدير ثورتهم الدموية إلى منطقتنا العربية.

وخلص الكاتب والباحث اليمني محمد الولص بحيبح رئيس مركز البحر الاحمر إلى أن إيران هي العدو الأول للأمة العربية الذي يهدد كيان امتنا وتاريخنا المجيد.

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