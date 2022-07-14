اتفاق تجاري غير مسبوق في غذاء وطاقة بين الإمارات وإسرائيل وأميركا والهند

الخميس 14 يوليو-تموز 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 306

اتفقت الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات والهند، على مبادرتين في مجال الطاقة النظيفة والأمن الغذائي.

وجاء ذلك، في بيان مشترك، إثر لقاء القمة الذي يجمع قادة الدول الأربع افتراضياً تحت إطار "I2U2".

وصدر البيان قبل اللقاء الافتراضي، الذي يعقد بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يئير لبيد، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقال البيان: "تهدف هذه المجموعة إلى تسخير حيوية مجتمعاتنا وروح المبادرة لمواجهة بعض أكبر التحديات التي تواجه عالمنا، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المشتركة في مجالات المياه والطاقة والنقل والفضاء والصحة والأمن الغذائي".

وأعلنت الأطراف الموقعة أنها "تعتزم تجنيد رأس مال وخبرات القطاع الخاص لتحديث البنية التحتية، وتعزيز مسارات التنمية منخفضة الكربون لصناعاتنا، وتحسين الصحة العامة والوصول إلى اللقاحات".

وزادت: "كذلك سنعزز الاتصال المادي بين البلدان في منطقة الشرق الأوسط، وإنشاء حلول جديدة بشكل مشترك لمعالجة النفايات، واستكشاف فرص التمويل المشترك، وربط شركاتنا الناشئة باستثمارات I2U2".

وقالت: "نؤكد من جديد دعمنا لاتفاقات إبراهيم وغيرها من ترتيبات السلام والتطبيع مع إسرائيل.

نرحب بالفرص الاقتصادية التي تنبع من هذه التطورات التاريخية، بما في ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا". وأشار البيان إلى أن "اجتماع قادة I2U2 الافتتاحي، ركز على أزمة الأمن الغذائي والطاقة النظيفة".

وقال: "ناقش القادة طرقاً مبتكرة لضمان إنتاج أغذية أطول أجلاً وأكثر تنوعاً وأنظمة توصيل الأغذية التي يمكنها إدارة الصدمات الغذائية العالمية بشكل أفضل"، ضمن المبادرة الأولى.

وأعلنت الإمارات استثماراً بقيمة ملياري دولار لتطوير سلسلة من المجمعات الغذائية المتكاملة في جميع أنحاء الهند، التي ستدمج أحدث التقنيات الذكية للحد من هدر الطعام وفساده، والحفاظ على المياه العذبة، واستخدام الطاقة المتجددة.

وزاد البيان: "ستوفر الهند الأرض المناسبة للمشروع، وستسهل اندماج المزارعين في حدائق الطعام. ستتم دعوة القطاعين الخاصين في الولايات المتحدة وإسرائيل لتقديم خبراتهما وتقديم حلول مبتكرة تساهم في الاستدامة الشاملة للمشروع