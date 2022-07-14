علامتان للسرطان يمكن الشعور بهما على الجسم فحذرها

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يمكن أن تكون أعراض السرطان غامضة وغالبا ما تُنسب إلى أمراض أقل خطورة نتيجة لذلك.
ووفقا لمايو كلينك، هناك نوعان من الأعراض "العامة" للسرطان التي يمكن "الشعور بها".
ويصف السرطان ما يحدث عندما تنقسم الخلايا غير الطبيعية بشكل لا يمكن السيطرة عليه وتتسلل إلى أنسجة الجسم الطبيعية وتدمرها. وقد يكون من الصعب إحباط هذه العملية إذا تركت دون علاج.
ووفقا لمايو كلينك، فإن الكتلة أو منطقة السماكة التي يمكن "الشعور بها" تحت الجلد، من العلامات "العامة" على الإصابة بالسرطان يجب البحث عنها. وفي الواقع، "يجب أن تؤخذ الكتل أو التورم المستمر في أي جزء من جسمك على محمل الجد"، كما يقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.
وهذا يشمل أي كتل في الرقبة أو الإبط أو المعدة أو الفخذ أو الصدر أو الثدي أو الخصية. وترتبط الكتل بعدد من السرطانات.
ووفقا لـ NHS، فإن التورم في جانب الرقبة أو الإبط أو الفخذ الذي لا ينخفض يمكن أن يشير إلى سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين، وهو نوع من السرطان يتطور في الجهاز اللمفاوي.
وتحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) من أن كتلة الثدي يمكن أن تكون علامة على شيء خطير مثل سرطان الثدي.
ويمكن أن تكون الكتل الموجودة في الخصيتين علامة على الإصابة بسرطان الخصية. وتشمل العلامات العامة للسرطان ما يلي: إقرأ المزيد صورة تعبيرية