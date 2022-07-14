«البحر الأحمر» للدراسات السياسية والأمنية يدعو لانعقاد الموتمر العربي الأول لمراكز الدراسات لمواجهة التغلغل الإيراني

الخميس 14 يوليو-تموز 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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دعا الكاتب والباحث اليمني محمد الولص بحيبح رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية لعقد «الموتمر الاستراتيجي العربي الأول» وعلى ان يضم هذا الموتمر مراكز الدراسات والأبحاث العربية ذات التخصص في الشأن الإيراني والمفكرين والباحثيين وقادة الراي في الوطن العربي لوضع استراتيجية عربية لمواجهة المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة العربية وآليته الإعلامية وأذرعها الإجرامية المسلحة في المنطقة. جاء ذلك، خلال لقاء بحيبح بعدد من روساء مراكز الدراسات العربية المختصة بالشان الايراني في العاصمة المصرية القاهرة. وأكد بحيبح بأنه سيتم خلال الايام القادمة تشكيل لجنة أولية تحضيرية لإعداد أوراق المؤتمر الذي سيناقش فيه مراكز الدراسات العربية والمفكرين والباحثين والأكاديميين العرب الاستراتيجية المناسبة لمواجهة العدو الإيراني. ويعد انعقاد هذا «المؤتمر الاستراتيجي العربي» الأول من نوعه لمراكز الدراسات العربية والمفكرين والباحثين وذلك لموتمر عربي يختص بدراسة الشان الايراني في تكتل فكري وثقافي عروبي مشترك، وستقوم اللجنة التحضيرية الأولية بتحديد اسم العاصمة العربية التي سيعقد فيها المؤتمر بعد وضع الترتيبات والتجهيزات والاعداد للموتمر. وأشار رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية إلى أن إيران وأذرعها دمرت المنطقة، وأنه ومن منطلق عروبي تجاه أمتنا العربية الإسلامية عزمت قيادة «مركز البحر الأحمر» الدعوة لعقد هذا المؤتمر العربي الأول لإنقاذ أمتنا من أكبر خطر يهدده في تاريخها والذي بدأ ذلك الخطر منذ مجيء ملالي إيران إلى الحكم وتصدير ثورتهم الدموية إلى منطقتنا العربية. وخلص بحيبح إلى أن إيران هي العدو الأول للأمة العربية الذي يهدد كيان امتنا وتاريخنا المجيد.