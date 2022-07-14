من اسرائيل.. الرئيس الأميركي يعلن هدف زيارته الى السعودية

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، إن الهدف من زيارته للمملكة العربية السعودية يتمثل في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأضاف أن سبب زيارته إلى المملكة أكبر من مجرد مراعاة المصالح الأميركية، مشيرا إلى أن الزيارة فرصة لتصحيح الأخطاء السابقة بالانسحاب من المنطقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد، ضمن زيارته لتل أبيب.
ويبدأ الرئيس الأميركي زيارة للملكة العربية السعودية غداً الجمعة، حيث يلتقي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لنقاش العلاقات السعودية الأميركية.
كما يشارك بايدن في قمة خليجية، بحضور زعماء مصر والأردن والعراق.
هذا وأكد الرئيس الأميركي، أن "واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".
وفي إجابته على سؤال مراسلة قناة "العربية"، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع لابيد، قال بايدن إنه "على إيران قبول الاتفاق النووي، الذي وضعناه على الطاولة".
وأضاف في هذا السياق أنه "يحق لإسرائيل حرية التصرف وفق مقتضيات أمنها".