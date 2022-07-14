آخر الاخبار

من اسرائيل.. الرئيس الأميركي يعلن هدف زيارته الى السعودية عطل مفاجئ يوقف تويتر عاجل: الرئيس العليمي يغادر عدن الى السعودية في مهمة رفيعة وعيدروس في وداعه السعودية تعلن موعد بدء موسم العمرة وطريقة الحصول على التأشيرة والضوابط حكومة اليمن تعلق على زيارة بايدن للسعودية وتؤكد: لا نريد مبادرات جديدة نداءات استغاثة عاجلة من محافظة مأرب.. شاهد الصور الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب اليمن للشباب الذي سيواجه الأردن والإمارات.. تعرف على موعد المباريات ونظام التأهل أغرب الحظات المحرجة باستقبال بايدن في إسرائيل… م̷ـــِْن زجاجة غانتس وضجر نتنياهو سريلانكا بعد فرار الرئيس تغرق في الفوضى.. حظر تجول ووعود بتسليم قصر الرئاسة صحيفة مشهور تكشف تفاصيل الصفقة حول قضية الحبوب الأوكرانية

من اسرائيل.. الرئيس الأميركي يعلن هدف زيارته الى السعودية

الخميس 14 يوليو-تموز 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 413

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، إن الهدف من زيارته للمملكة العربية السعودية يتمثل في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأضاف أن سبب زيارته إلى المملكة أكبر من مجرد مراعاة المصالح الأميركية، مشيرا إلى أن الزيارة فرصة لتصحيح الأخطاء السابقة بالانسحاب من المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد، ضمن زيارته لتل أبيب.

ويبدأ الرئيس الأميركي زيارة للملكة العربية السعودية غداً الجمعة، حيث يلتقي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لنقاش العلاقات السعودية الأميركية.

كما يشارك بايدن في قمة خليجية، بحضور زعماء مصر والأردن والعراق.

هذا وأكد الرئيس الأميركي، أن "واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وفي إجابته على سؤال مراسلة قناة "العربية"، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع لابيد، قال بايدن إنه "على إيران قبول الاتفاق النووي، الذي وضعناه على الطاولة".

وأضاف في هذا السياق أنه "يحق لإسرائيل حرية التصرف وفق مقتضيات أمنها".

إقراء أيضاً
السعودية تعلن موعد بدء موسم العمرة وطريقة الحصول على التأشيرة والضوابط
أغرب الحظات المحرجة باستقبال بايدن في إسرائيل… م̷ـــِْن زجاجة غانتس وضجر
سريلانكا بعد فرار الرئيس تغرق في الفوضى.. حظر تجول ووعود بتسليم قصر الرئاسة
طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية لجميع دول العالم
إنفراجة قريبة لأزمة القمح… .أنقرة تعلن توصل الاجتماع الرباعي إلى إنشاء مركز لإدا
روسيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى حل بعد أزمة كادت “تشعل حرباً”
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس