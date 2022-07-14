عطل مفاجئ يوقف تويتر

الخميس 14 يوليو-تموز 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تعذر على مستخدمي موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، استخدام حساباتهم اليوم الخميس، مع تعرقل وصول المستخدمين إلى أحدث التغريدات وعدم تمكنهم من نشر تغريداتهم.

ولا يزال من غير الواضح سبب العطل، ولم يرد أي تفسير من الشركة حتى الآن.