آخر الاخبار

عطل مفاجئ يوقف تويتر عاجل: الرئيس العليمي يغادر عدن الى السعودية في مهمة رفيعة وعيدروس في وداعه السعودية تعلن موعد بدء موسم العمرة وطريقة الحصول على التأشيرة والضوابط حكومة اليمن تعلق على زيارة بايدن للسعودية وتؤكد: لا نريد مبادرات جديدة نداءات استغاثة عاجلة من محافظة مأرب.. شاهد الصور الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب اليمن للشباب الذي سيواجه الأردن والإمارات.. تعرف على موعد المباريات ونظام التأهل أغرب الحظات المحرجة باستقبال بايدن في إسرائيل… م̷ـــِْن زجاجة غانتس وضجر نتنياهو سريلانكا بعد فرار الرئيس تغرق في الفوضى.. حظر تجول ووعود بتسليم قصر الرئاسة صحيفة مشهور تكشف تفاصيل الصفقة حول قضية الحبوب الأوكرانية في ثاني عملية ناجحة في العالم… .زراعة قلبين آخرين من خنازير معدلة جينيا بنجاح لدى البشر

عطل مفاجئ يوقف تويتر

الخميس 14 يوليو-تموز 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 121

تعذر على مستخدمي موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، استخدام حساباتهم اليوم الخميس، مع تعرقل وصول المستخدمين إلى أحدث التغريدات وعدم تمكنهم من نشر تغريداتهم.

ولا يزال من غير الواضح سبب العطل، ولم يرد أي تفسير من الشركة حتى الآن.

إقراء أيضاً
في ثاني عملية ناجحة في العالم… .زراعة قلبين آخرين من خنازير معدلة جينيا بنجاح لد
وأنت لا تدري.. 4 علامات خفية تكشف تعرضك لـ نوبة قلبية مفاجئة
دراسة حديثة وجديدة و مقنعة يمكن أن تشرح أخيرا كيفية تشكل الأرض
شاهد أول صورة ملونة للفضاء نشرتها ناسا
دراسة حديثة تحذر من عامل خطر في المنزل يسبب سرطان الرئة والكثيرون يجهلونه تماما
أداه جديدة طال انتظارها تتيح لك تأكيد ما إذا كان الموقع الإلكتروني آمنا للاستخدا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس