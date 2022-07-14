عاجل: الرئيس العليمي يغادر عدن الى السعودية في مهمة رفيعة وعيدروس في وداعه

الخميس 14 يوليو-تموز 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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غادر الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس العاصمة المؤقتة عدن، متوجها الى المملكة العربية السعودية لإجراء محادثات رفيعة على هامش أعمال القمة العربية الأميركية التي تستضيفها مدينة جدة السبت المقبل، بحضور الرئيس الأميركي، وقادة دول مجلس التعاون، ومصر، والأردن.

وتتضمن زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، نقاشات هامة محورها الأوضاع اليمنية، وفرص تمديد الهدنة القائمة والبناء عليها لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد بموجب المرجعيات الوطنية، والإقليمية والقرارات الدولية ذات الصلة.

وسيعرض الرئيس الموقف الرسمي من مبادرات السلام، والجهود المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني للتعاطي الجاد مع الفرص السانحة لإحياء العملية السياسية في اليمن، وإنهاء المعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم.

كما تتطلع مباحثات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الى تعزيز الموقف الدولي الموحد الى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، فضلا عن استعادة زخم الدعم الاميركي والدولي لجهود مكافحة الارهاب، وتأمين خطوط الملاحة البحرية.

كان في وداعه عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي،وفق وكالة سبأ.