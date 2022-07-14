الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب اليمن للشباب الذي سيواجه الأردن والإمارات.. تعرف على موعد المباريات ونظام التأهل

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أعلن مدرب منتخب اليمن للشباب محمد النفيعي، الأربعاء، القائمة النهائية للّاعبين المشاركين في بطولة كأس العرب لكرة القدم، التي ستقام في مدينة أبها السعودية بتاريخ 20 يوليو الجاري.
وضمت القائمة 27 لاعباً تم استخلاصهم من بين أكثر من 40 لاعباً خلال تدريبات ومباريات تجريبية شهدها المعسكر الداخلي في محافظة مأرب، الذي بدأ نهاية مايو.
من المقرر أن تغادر بعثة منتخب اليمن إلى مدينة أبها السعودية خلال اليومين القادمين، حيث يستهل منتخبنا مشاركته في بطولة كأس العرب بمواجهة المنتخب الأردني بتاريخ 23 يوليو في تمام الخامسة مساء، على ملعب مدينة الأمير سلطان، وفي تاريخ 26 يواجه الإمارات على ملعب نادي ضمك، الساعة 9 مساءً.
وتستضيف مدينة أبها بالسعودية البطولة خلال الفترة 20 يوليو الحالي إلى 6 اغسطس القادم 2022 بمشاركة 18 منتخبًا عربيًا، في ست مجموعات، تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات.
وينص نظام البطولة على تأهل متصدر كل مجموعة مع أفضل منتخبين في المركز الثاني من المجموعات الـ 6، بحيث يكون الدور ربع النهائي من 8 منتخبات.