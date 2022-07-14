أغرب الحظات المحرجة باستقبال بايدن في إسرائيل… م̷ـــِْن زجاجة غانتس وضجر نتنياهو

الخميس 14 يوليو-تموز 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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رصدت بعض كاميرات وسائل الإعلام العبرية عدة مواقف محرجة وقعت خلال مراسم استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، في مطار "بن غوريون" الدولي قرب تل أبيب.

وأكدت صحيفة "معاريف" العبرية في تقرير لها، أن مراسم استقبال الرئيس الأمريكي بمشاركة كل من رئيس الوزراء يائير لابيد والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، تضمنت "سلسلة من اللحظات المحرجة".

وأضافت: "عندما وصل الرئيس الأمريكي للقاء وزراء الحكومة الإسرائيلية، التقطت الكاميرا رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن بني غانتس وكلاهما يحاول التعامل مع الحرارة الشديدة في مطار "بن غوريون"، وذلك خلال انتظارهما وصول الرئيس بايدن، حيث شعر غانتس بالعطش وأصر على فتح قنينة الماء بفمه".

وفي ذات الوقت الذي قرر فيه غانتس استخدام أسنانه لفتح زجاجة الماء، قرر زعيم المعارضة نتنياهو عدم الانتظار مع الوزراء الآخرين تحت الشمس واختار الجلوس في كوخ مظلل.

وفي وقت سابق، وقع بحسب الصحيفة "حادث محرج آخر في حفل الاستقبال؛ فخلال الحفل وصل بايدن إلى المدرجات حيث كان يجلس رئيس الوزراء إلى جانب زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، وصافح نتنياهو يد بايدن لفترة طويلة، وبدا أن الرئيس الأمريكي يهمس بشيء له".

وتابعت الصحيفة: "بعد الصورة الجماعية لبايدن والوزراء، التفت بايدن إلى الوزراء وتحدث معهم لكنه لم يوجه نظره إلى نتنياهو الذي كان يقف بالقرب منه ولم يتواصل معه"، مضيفة أنه "من زاوية أخرى، فإن البعض يقول إن الرئيس الأمريكي تخلى عن لابيد وهرتسوغ وركض لمصافحة نتنياهو".

وبعيدا عن مطار "بن غورين" وقع "حدث ترفيهي" آخر بحسب تعبير "معاريف"، وذلك قبل مقابلة جو بايدن الخاصة مع القناة "12" الإخبارية العبرية، حيث فاجأ بايدن الموجودين وانطلق بأغنية عيد الميلاد تكريما لمذيعة في القناة، هي يونيت ليفي