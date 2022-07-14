صحيفة مشهور تكشف تفاصيل الصفقة حول قضية الحبوب الأوكرانية

الخميس 14 يوليو-تموز 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر لم تحددها، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اسطنبول بشأن قضية الحبوب الأوكرانية، يشمل إزالة الألغام بشكل جزئي ووقف إطلاق النار.

وأضافت الصحيفة: "وفقا للاتفاقية يمكن تصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية بواسطة قوافل ترافقها سفن أوكرانية، مع وقف إطلاق النار ... ويتم نزع الألغام ضمن بعض الحدود الجغرافية المتفق عليها".

وسيقوم الجيش التركي، بفحص السفن الفارغة التي ستصل إلى الموانئ الأوكرانية لنقل الحبوب. وبحسب المصدر، سيتم العمل لاحقا لتحديد التفاصيل الفنية للاتفاقية. بعد ذلك، في الأيام المقبلة، من الممكن التوقيع عليها، لكن المصدر لا يعتقد أن ذلك سيتم حتما.

يوم أمس الأربعاء، انتهت المفاوضات في قصر كالندر في اسطنبول بين الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وأوكرانيا ووفد الأمم المتحدة، بشأن تسوية قضية الحبوب.

وعقب المحادثات، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنه تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء مركز تنسيق في اسطنبول، وفي الأسبوع المقبل سيجتمع الوفدان الأوكراني والروسي مرة أخرى في تركيا لمناقشة القضية.

وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي"، إن هناك آمالا كبيرة في التوصل إلى توافق خلال اللقاء.

ووفقا له تأخذ المفاوضات في الاعتبار مخاوف موسكو ووجود عقوبات في قطاعات التأمين واللوجستيات والبنوك تتعلق بتصدير المنتجات الزراعية الروسية