صحيفة مشهور تكشف تفاصيل الصفقة حول قضية الحبوب الأوكرانية في ثاني عملية ناجحة في العالم… .زراعة قلبين آخرين من خنازير معدلة جينيا بنجاح لدى البشر طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية لجميع دول العالم إنفراجة قريبة لأزمة القمح… .أنقرة تعلن توصل الاجتماع الرباعي إلى إنشاء مركز لإدارة تصدير الحبوب من تركيا الآن سماع دوي صفارات الإنذار في صنعاء روسيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى حل بعد أزمة كادت “تشعل حرباً” غوتيرش يعلق على اتفاق تصدير الحبوب الجديد ويكشف توقعاته حول نهاية الحرب الأوكرانية البنك المركزي اليمني يؤكد استيفاء متطلبات استيعاب وديعة الملياري دولار مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على تمديد ولاية البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة بالقيادات الأمنية بمحافظة مارب
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار توصل الاجتماع الرباعي لمناقشة نقل الحبوب من أوكرانيا إلى اتفاق على إنشاء مركز في اسطنبول لإدارة عملية التصدير والممر الآمن.
وقال آكار في تصريح عقب الاجتماع إن "المجتمعين اتفقوا على إنشاء مركز في اسطنبول لإدارة عملية تصدير الحبوب والممر الآمن".
وأضاف أن الاجتماع توصل إلى تفاهم بشأن إجراء عمليات تفتيش مشتركة في نقاط الخروج والوصول بالموانئ وضمان سلامة الملاحة.
وتابع أن "الوفدين الأوكراني والروسي سيجتمعان الأسبوع القادم في تركيا ويراجعان جميع التفاصيل والتوقيع على الإجراءات التي قمنا بها".
وضمت المفاوضات روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة