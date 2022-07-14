الآن سماع دوي صفارات الإنذار في صنعاء

الخميس 14 يوليو-تموز 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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شهدت مناطق متفرقة من العاصمة المحتلة صنعاء مساء اليوم الاربعاء هطول امطار غزيرة .

واوضحت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء لمأرب برس بان امطار غزيرة هطلت مساء اليوم على انحاء متفرقة بصنعاء.

وذكرت المصادر بان صفارات الإنذار التابعة لمصلحة الدفاع المدني في صنعاء القديمة اطلقت تحذيراً للسائقين بعدم المرور بالمركبات من السائلة او التوجد بها نتيجة تدفق السيول القادمة من السلاسل الجبلية المحيطة للعاصمة.